Отменивший концерт в Омске рэпер Мот выступал на свадьбе у хоккеиста «Ак Барса»

27 августа рэпер Мот выступил в качестве приглашенного артиста на свадьбе известного хоккеиста, нападающего «Ак Барса» Александра Радулова. В субботу игрок женился на своей девушке Анне. По данным Sport24, на торжестве присутствовали Александр Ковальчук, Мот и комик Нурлан Сабуров. Свадьба проходила в Москве в итальянском ресторане. Под песню рэпера молодожены исполнили свадебный танец.
Примечательно, что в тот же день, 27 августа, «Авангард» анонсировал отмену концерта Мота в Омске на презентации команды. Причиной назвали «всем известную болезнь». В итоге рэпера на празднике заменила группа «Иванушки int.».
По всей видимости, рэпер в последний момент предпочел другое мероприятие либо оказался не в состоянии выступать в Омске на следующий день.