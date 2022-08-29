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Отменивший концерт в Омске рэпер Мот выступал на свадьбе у хоккеиста «Ак Барса»

29 августа 05:19
Фото: Город55
В тот же день «Авангард» сообщил, что рэпер заболел и не сможет выступить в Омске.

27 августа рэпер Мот выступил в качестве приглашенного артиста на свадьбе известного хоккеиста, нападающего «Ак Барса» Александра Радулова. В субботу игрок женился на своей девушке Анне. По данным Sport24, на торжестве присутствовали Александр Ковальчук, Мот и комик Нурлан Сабуров. Свадьба проходила в Москве в итальянском ресторане. Под песню рэпера молодожены исполнили свадебный танец.

Примечательно, что в тот же день, 27 августа, «Авангард» анонсировал отмену концерта Мота в Омске на презентации команды. Причиной назвали «всем известную болезнь». В итоге рэпера на празднике заменила группа «Иванушки int.».

По всей видимости, рэпер в последний момент предпочел другое мероприятие либо оказался не в состоянии выступать в Омске на следующий день.

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#Общество#Авангард#Новости#Мот#Ольга Цветатий
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