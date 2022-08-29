Отменивший концерт в Омске рэпер Мот выступал на свадьбе у хоккеиста «Ак Барса»

27 августа рэпер Мот выступил в качестве приглашенного артиста на свадьбе известного хоккеиста, нападающего «Ак Барса» Александра Радулова. В субботу игрок женился на своей девушке Анне. По данным Sport24, на торжестве присутствовали Александр Ковальчук, Мот и комик Нурлан Сабуров. Свадьба проходила в Москве в итальянском ресторане. Под песню рэпера молодожены исполнили свадебный танец.