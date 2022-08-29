В Омске экс-полицейский отнял у подростка крупный букмекерский выигрыш

В Омской области вынесли приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов и его сообщнику. Они обвинялись в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.
Суд выяснил, что в октябре 2020 года бывший оперуполномоченный выяснил, что у 16-летнего жителя Омского района есть деньги в размере 600 тыс рублей. Он решил похитить эти средства, для чего привлек к делу своего знакомого, который ранее был судим за незаконный сбыт наркотиков.
Злоумышленник встретился с подростком и выяснил, что тот вместе с друзьями выиграл деньги на ставках в букмекерской компании. Большая часть выигрыша была у его друзей. Чтобы украсть деньги, полицейский встретился с друзьями школьника и заявил, что по факту их выигрыша якобы проводится проверка, поэтому деньги нужно изъять.
Подростки отдали наличными 525 тыс рублей, а еще 72 ты рублей перевели с банковской карты. Преступление выявили сотрудники собственной безопасности полиции, после чего мужчину уволили из органов внутренних дел. Подсудимый не признал вину, а его сообщник – признал полностью.
Суд приговорил экс-полицейского к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, а его подельника – к 2 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу.