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В Омске экс-полицейский отнял у подростка крупный букмекерский выигрыш

29 августа 04:33
Фото: 1MI

Экс-полицейский похитил у омских подростков 600 тысяч рублей

Мужчина вместе с сообщником похитил 600 тысяч рублей.

В Омской области вынесли приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов и его сообщнику. Они обвинялись в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

Суд выяснил, что в октябре 2020 года бывший оперуполномоченный выяснил, что у 16-летнего жителя Омского района есть деньги в размере 600 тыс рублей. Он решил похитить эти средства, для чего привлек к делу своего знакомого, который ранее был судим за незаконный сбыт наркотиков.

Злоумышленник встретился с подростком и выяснил, что тот вместе с друзьями выиграл деньги на ставках в букмекерской компании. Большая часть выигрыша была у его друзей. Чтобы украсть деньги, полицейский встретился с друзьями школьника и заявил, что по факту их выигрыша якобы проводится проверка, поэтому деньги нужно изъять.

Подростки отдали наличными 525 тыс рублей, а еще 72 ты рублей перевели с банковской карты. Преступление выявили сотрудники собственной безопасности полиции, после чего мужчину уволили из органов внутренних дел. Подсудимый не признал вину, а его сообщник – признал полностью.

Суд приговорил экс-полицейского к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, а его подельника – к 2 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Полиция#Прокуратура Омской области#Мошенничество
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