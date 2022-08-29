В Омске экс-полицейский отнял у подростка крупный букмекерский выигрыш

Злоумышленник встретился с подростком и выяснил, что тот вместе с друзьями выиграл деньги на ставках в букмекерской компании. Большая часть выигрыша была у его друзей. Чтобы украсть деньги, полицейский встретился с друзьями школьника и заявил, что по факту их выигрыша якобы проводится проверка, поэтому деньги нужно изъять.