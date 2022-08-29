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Немного лета напоследок. В Омск придет 30-градусная жара

29 августа 02:27
Фото: 1MI

В Омске в начале сентября будет жарко до +35 градусов

По информации сайта «Гисметео», в ближайшую неделю в городе будет жаркая погода.

Сегодня, 29 августа, в Омске ожидается жаркая погода. Температура воздуха составит +10…+26 градусов. Завтра, 30 августа, в городе начнется стремительное повышение температуры воздуха. Столбик термометра покажет +15…+29 градусов. В среду, 31 августа, характер погоды не изменится, воздух прогреется до +17…+30 градусов.

В четверг, 1 сентября, будет жарко до +20…+33 градусов. В пятницу, 2 сентября, столбик термометра поднимется до +20…+35 градусов. В субботу, 3 сентября, в городе станет чуть прохладнее, температура воздуха составит +18…+26 градуса. В воскресенье, 4 сентября, похолодает до +8…+18 градусов.

Фото: скриншот "Гисметео"
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды
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