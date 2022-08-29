Немного лета напоследок. В Омск придет 30-градусная жара

В четверг, 1 сентября, будет жарко до +20…+33 градусов. В пятницу, 2 сентября, столбик термометра поднимется до +20…+35 градусов. В субботу, 3 сентября, в городе станет чуть прохладнее, температура воздуха составит +18…+26 градуса. В воскресенье, 4 сентября, похолодает до +8…+18 градусов.