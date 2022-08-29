Надругательство над ребенком, поджог военкомата, длинная набережная. Омск за день

1. Зверский случай в поселке Новоомском. Неизвестный изнасиловал 9-летнюю девочку, ребенок находится в реанимации. По подозрению в преступлении разыскивают 46-летнего Сергея Бояркина. Город55 изучил место преступления.
2. Появились подробности по уголовному делу о поджоге военкомата в Омске в мае этого года. Подозреваемыми стали двое уроженцев Казахстана, которым, предположительно, некий «Добрыня Никинич» предложил в Телеграме 800 тыс рублей. Мыжчины приехали в Омск и закидали военкомат «коктейлями Молотова».
3. Проект "самой длинной набережной Евразии" еще жив. Приехавший в Омск замглавы Минстроя РФ Алексей Ересько пообещал федеральное финансирование на строительство набережной, всего же на проект требуется "скромная" сумма в 46 млрд рублей.