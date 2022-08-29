Надругательство над ребенком, поджог военкомата, длинная набережная. Омск за день

2. Появились подробности по уголовному делу о поджоге военкомата в Омске в мае этого года. Подозреваемыми стали двое уроженцев Казахстана, которым, предположительно, некий «Добрыня Никинич» предложил в Телеграме 800 тыс рублей. Мыжчины приехали в Омск и закидали военкомат «коктейлями Молотова».