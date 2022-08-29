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Надругательство над ребенком, поджог военкомата, длинная набережная. Омск за день

29 августа 15:54
Фото: Город55
Итоги дня — версия Города55.

1. Зверский случай в поселке Новоомском. Неизвестный изнасиловал 9-летнюю девочку, ребенок находится в реанимации. По подозрению в преступлении разыскивают 46-летнего Сергея Бояркина. Город55 изучил место преступления.

Вокруг дома ходят люди. Репортаж с места изнасилования 9-летней омской школьницы
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2. Появились подробности по уголовному делу о поджоге военкомата в Омске в мае этого года. Подозреваемыми стали двое уроженцев Казахстана, которым, предположительно, некий «Добрыня Никинич» предложил в Телеграме 800 тыс рублей. Мыжчины приехали в Омск и закидали военкомат «коктейлями Молотова».

За поджог военкомата в Омске обещали заплатить 800 тысяч рублей
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3. Проект "самой длинной набережной Евразии" еще жив. Приехавший в Омск замглавы Минстроя РФ Алексей Ересько пообещал федеральное финансирование на строительство набережной, всего же на проект требуется "скромная" сумма в 46 млрд рублей.

В Омске обещают все-таки построить длинную набережную за 46 млрд рублей
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#Общество#Новости#Итоги дня#Ольга Цветатий
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