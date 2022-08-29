На новой форме «Авангарда» появилась надпись «Не пытайтесь покинуть Омск»

Posted 29 августа 2022, 03:57
Published 29 августа 2022, 03:57
Modified 1 сентября 2022, 19:53
Updated 1 сентября 2022, 19:53
На презентации ХК "Авангард" на Соборной площади представили новую форму, в которой будет играть команда в этом сезоне. Дизайн разработала студия Артемия Лебедева.
Любопытной деталью стало размещение на свитере фразы "Не пытайтесь покинуть Омск" - мема, известного далеко за пределами нашего города. Правда, зрители хоккейных матчей ее не увидят, надпись нанесли на внутреннюю часть воротника - видимо, как напоминание хоккеистам.
Сами свитера красные с черными наплечниками, создающими силуэт новой «G-Drive Арены». В центре — традиционно логотип с ястребом. Над фамилией игроков находится плашка «Омск — Балашиха — Омск», отражающая историю прошлых сезонов.
Напомним, ранее генменеджер клуба Алексей Волков заявил, что некоторые хоккеисты не хотят возвращаться в Омск из Подмосковья и даже соглашаются на более низкие зарплаты в других клубах в центральной части России.