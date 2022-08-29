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Posted 29 августа 2022, 08:40

Published 29 августа 2022, 08:40

Modified 31 августа 2022, 08:41

Updated 31 августа 2022, 08:41

Калининград резервирует воду для полива растений в жару

29 августа 2022, 08:40
Калининградская администрация перечислила из бюджета дополнительные финансы на полив городских растений в жару.

Дмитрий Петренко, глава отдела озеленения мэрии, объяснил, что решение о дополнительном поливе приняли в связи с аномально жаркой погодой, которая держится в регионе. 

Он рассказал, что на территории Европы август стал очень засушливым. В связи с прогнозами метеорологов, свидетельствующими о сохранении жаркой сухой погоды, озеленители запросили увеличение финансирования. Свыше двух миллионов рублей было выделено для орошения молодых растений, которые были посажены менее трех лет назад, пишет infox.ru.

Эти посадки еще недостаточно стабильны, они с трудом переносят жару. И, хотя по правилам полив деревьев производят раз - два в неделю, при настолько сухой погоде кратность было необходимо увеличить. К примеру, молодые сакуры, посаженные у Драматического театра, поливают каждые два дня, рассказал Петренко.

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