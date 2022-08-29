Калининград резервирует воду для полива растений в жару

Он рассказал, что на территории Европы август стал очень засушливым. В связи с прогнозами метеорологов, свидетельствующими о сохранении жаркой сухой погоды, озеленители запросили увеличение финансирования. Свыше двух миллионов рублей было выделено для орошения молодых растений, которые были посажены менее трех лет назад, пишет infox.ru.