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Из-за изнасилования ребенка в омском поселке возбуждено уголовное дело

29 августа 07:02
Фото: Город55
Следователи регионального СК подключились к жуткой истории в Омском районе.

Как стало известно Городу55, в СКР по Омской области возбудили уголовное дело из-за изнасилования ребенка в поселке Новоомский Омского района. 

«Уголовное дело возбуждено по статье «Половое сношение с лицом, не достигшем 16-летнего возраста. Ведется следствие», – пояснили Городу55 в омском СК. 

Напомним, все произошло в воскресенье, 28 августа, около 18:03. Сообщение об изнасиловании девочки поступило в полицию от фельдшера скорой помощи. 

По подозрению в этом преступлении сейчас разыскивается 46-летний Сергей Бояркин.  


#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Уголовное дело#Дети#ЧП#Педофил
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