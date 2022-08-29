Из-за изнасилования ребенка в омском поселке возбуждено уголовное дело

Как стало известно Городу55, в СКР по Омской области возбудили уголовное дело из-за изнасилования ребенка в поселке Новоомский Омского района.
«Уголовное дело возбуждено по статье «Половое сношение с лицом, не достигшем 16-летнего возраста. Ведется следствие», – пояснили Городу55 в омском СК.
Напомним, все произошло в воскресенье, 28 августа, около 18:03. Сообщение об изнасиловании девочки поступило в полицию от фельдшера скорой помощи.
По подозрению в этом преступлении сейчас разыскивается 46-летний Сергей Бояркин.