«Единая Россия» проверила, как идет благоустройство на улице Партизанской в Омске

Территорию рядом с Омской крепость приводят в порядок по федеральному проекту «Безопасные дороги» партии «Единая Россия». Партийцы совместно с администрацией города и жителями проверили ход работ на улице Партизанской. Ремонт находится в финальной стадии. К середине сентября подрядчик должен завершить укладку плитки на тротуарах и установить новые дорожные знаки.
«Я работаю на улице Партизанской и мне очень важно, что не только идет асфальтирование трассы и дорог, но и меняются бордюры, разметка для пешеходов и тротуары», - отметил омич Олег Лещенко.
Первый заместитель директора городского управления дорожного хозяйства и благоустройства Антон Глебов рассказал, что уже установлены бордюры, на проезжей части уложили выравнивающий слой асфальтобетона. Появилась дорожная разметка и знаки. Сейчас рабочие укладывают тротуарную плитку.
Член общественного совета федерального проекта «Безопасные дороги» Юрий Иванищев отметил, что за пять лет реализации проекта в Омске отремонтировали около 4.4 млн квадратных метров дорог.
«Общая протяженность отремонтированных дорог в Омске 252 километра. К нормативному состоянию приведено более 75% городских дорог. И если в первые годы в городе ремонтировались только дороги, то теперь ведутся комплексные работы – устанавливают бордюры и поребрики, плиточные и асфальтовые тротуары, обустраивают парковки, проезды, остановочные комплексы, меняют светофоры, дорожные знаки, ограждения. На некоторых участках дополнительно проводятся работы по расширению проезжей части, укреплению обочин или основания дороги, где-то подрядчики обновляют ливневые лотки», - рассказал Юрий Иванищев.
Создание качественной и безопасной дорожной инфраструктуры предусмотрено в народной программе «Единой России».