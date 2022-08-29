«Единая Россия» проверила, как идет благоустройство на улице Партизанской в Омске

Территорию рядом с Омской крепость приводят в порядок по федеральному проекту «Безопасные дороги» партии «Единая Россия». Партийцы совместно с администрацией города и жителями проверили ход работ на улице Партизанской. Ремонт находится в финальной стадии. К середине сентября подрядчик должен завершить укладку плитки на тротуарах и установить новые дорожные знаки.