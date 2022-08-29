Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Автобусы омских «дачных» маршрутов будут ходить по новому расписанию

29 августа 07:23
Фото: 1MI

Мэрия Омска сообщила осеннее расписания для садовых маршрутов

Транспорт будет ходить три раза в неделю.

С 29 августа изменилось расписание муниципальных «дачных» маршрутов. Теперь они будут ходить по осеннему расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе омской мэрии.

До 16 октября транспорт будет ездить до СНТ три раза в неделю. Автобусы маршрута № 34(«Пл. Победы» — Северо-Восточное кладбище) и № 119(«Пос. Чкаловский» — «СНТ Осташково») будут ходить семь дней в неделю. Остальные же только по вторникам, субботам и воскресеньям.

Напомним, что сезонные маршруты обслуживаются также и во все праздничные нерабочие дни. Более подробно с расписанием можно ознакомиться в документе ниже.

Фото: Администрация Омска
#Ольга Цветатий#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область#Автобусы#Расписание#Дачные маршруты
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10