Автобусы омских «дачных» маршрутов будут ходить по новому расписанию

С 29 августа изменилось расписание муниципальных «дачных» маршрутов. Теперь они будут ходить по осеннему расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе омской мэрии.
До 16 октября транспорт будет ездить до СНТ три раза в неделю. Автобусы маршрута № 34(«Пл. Победы» — Северо-Восточное кладбище) и № 119(«Пос. Чкаловский» — «СНТ Осташково») будут ходить семь дней в неделю. Остальные же только по вторникам, субботам и воскресеньям.
Напомним, что сезонные маршруты обслуживаются также и во все праздничные нерабочие дни. Более подробно с расписанием можно ознакомиться в документе ниже.