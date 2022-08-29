Автобусы омских «дачных» маршрутов будут ходить по новому расписанию

До 16 октября транспорт будет ездить до СНТ три раза в неделю. Автобусы маршрута № 34(«Пл. Победы» — Северо-Восточное кладбище) и № 119(«Пос. Чкаловский» — «СНТ Осташково») будут ходить семь дней в неделю. Остальные же только по вторникам, субботам и воскресеньям.