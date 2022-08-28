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В России приостановил выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет

28 августа 05:00
Фото: 1MI
Оформлять будут документы, действующие пять лет.

26 августа консульский департамент МИД РФ объявил о временном прекращении выдачи загранпаспортов со сроком действия десять лет. Об этом сообщают «Новые известия».

О возобновлении дополнительно объявят на сайте МИДа и ресурсах представительств за границей. Прием заявлений на выдачу документа сроком на пять лет ведется в прежнем режиме.

Напомним, по итогам первого полугодия 2022 года в стране наблюдался резкий рост спроса на оформление заграничных паспортов. С января по июнь было выдано на 45% документов больше, чем годом ранее.

#Общество#Новости#Россия#Паспорт
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