В России приостановил выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет

26 августа консульский департамент МИД РФ объявил о временном прекращении выдачи загранпаспортов со сроком действия десять лет. Об этом сообщают «Новые известия».
О возобновлении дополнительно объявят на сайте МИДа и ресурсах представительств за границей. Прием заявлений на выдачу документа сроком на пять лет ведется в прежнем режиме.
Напомним, по итогам первого полугодия 2022 года в стране наблюдался резкий рост спроса на оформление заграничных паспортов. С января по июнь было выдано на 45% документов больше, чем годом ранее.