Убийство на охоте, ночные выбросы, презентация «Авангарда». Что происходит в Омске

Презентация команды была назначена на 28 августа. На Соборной площади масштабный праздник. Стало известно, кто стал новым капитаном «ястребов». Также «Авангард» презентовал новый гимн. За сутки до этого клуб попрощался с одним из форвардов. Игрока обменяли на деньги. А на новой арене установили медиакуб — есть фото.