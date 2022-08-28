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Убийство на охоте, ночные выбросы, презентация «Авангарда». Что происходит в Омске

28 августа 14:37
Фото: 1MI
События, которые нельзя пропустить.

Убийство на охоте

В Омске открылся сезон охоты. Первый же день закончился трагедией — от огнестрельного ранения погиб мужчина. Позже выяснилось, его застрелил родной брат.

Ночные выбросы в Омске

Минувшей ночью в Омске был объявлен режим НМУ. Снова. На утро соцсети заполонили жалобы от горожан на едкие выбросы. Опасения не были напрасны — в воздухе обнаружили избыток сероводорода.

Презентация «Авангарда»

Презентация команды была назначена на 28 августа. На Соборной площади масштабный праздник. Стало известно, кто стал новым капитаном «ястребов». Также «Авангард» презентовал новый гимн. За сутки до этого клуб попрощался с одним из форвардов. Игрока обменяли на деньги. А на новой арене установили медиакуб — есть фото.

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