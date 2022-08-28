Центральную улицу Омска перекроют на две недели

В Центральном округе города будут строить тепловые сети. По этой причине временно приостановится движение транспорта, передает мэрия Омска.
Ограничение будет действовать с 8:00 29 августа до 8:00 12 сентября по улице Звездова на участке от Степной, 39 до Звездова, 54 (строящейся многоквартирный дом).
Омичам предлагают объездные маршруты через 10 лет Окября, Куйбышева, Декабристов, Омскую. Автолюбителям необходимо соблюдать требования временно установленных дорожных знаков и сигналов регулировщика.