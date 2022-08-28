Печальный конец. Разрушенные омичами фигуры сайгака и зайца демонтируют

Инцидент со скульптурой сайгака прокомментировала мэрия Омска. Экспонат «Флоры», напомним, переехал на территорию «Омской крепости». Однако вандалы уничтожили фигуру. Об этом мы рассказывали подробно:
Под постом в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» появился комментарий с официального аккаунта горадминистрации. Чиновники выразили недовольство тем фактом, что горожане сами уничтожают элементы благоустройства. Омичей призвали с уважением относится к чужому труду и родному городу.
«К сожалению, во избежание возможного травмирования детей, и эти фигуры будут демонтированы», — сообщили в мэрии о дальнейшей судьбе разрушенных фигур.
Напомним, ранее печальная участь коснулась огромного зайца. После «Флоры» конструкцию перевезли на Бульвар Зеленый. Местные жители разрушили экспонат за несколько дней: