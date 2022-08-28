Печальный конец. Разрушенные омичами фигуры сайгака и зайца демонтируют

Под постом в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» появился комментарий с официального аккаунта горадминистрации. Чиновники выразили недовольство тем фактом, что горожане сами уничтожают элементы благоустройства. Омичей призвали с уважением относится к чужому труду и родному городу.