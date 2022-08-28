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Печальный конец. Разрушенные омичами фигуры сайгака и зайца демонтируют

28 августа 08:56
Фото: 1MI

Фигуры сайгака и зайца с омской «Флоры» демонтируют

Экспонаты не выдержали натиска горожан.

Инцидент со скульптурой сайгака прокомментировала мэрия Омска. Экспонат «Флоры», напомним, переехал на территорию «Омской крепости». Однако вандалы уничтожили фигуру. Об этом мы рассказывали подробно:

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Под постом в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» появился комментарий с официального аккаунта горадминистрации. Чиновники выразили недовольство тем фактом, что горожане сами уничтожают элементы благоустройства. Омичей призвали с уважением относится к чужому труду и родному городу.

«К сожалению, во избежание возможного травмирования детей, и эти фигуры будут демонтированы», — сообщили в мэрии о дальнейшей судьбе разрушенных фигур.

Напомним, ранее печальная участь коснулась огромного зайца. После «Флоры» конструкцию перевезли на Бульвар Зеленый. Местные жители разрушили экспонат за несколько дней:

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#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Флора#Мэрия
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