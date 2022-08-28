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Опасения подтвердились. Омичи дышали веществом, которое приводит к судорогам и смерти

28 августа 09:59
Фото: 1MI

В Омске обнаружили превышение ПДК сероводорода

Официальные данные минприроды после ночи в режиме НМУ.

Городу55 в областном минприроды рассказали о минувшей ночи. Многочисленные обращения граждан побудили выезд экомобиля в Советский и Кировский округа.

Жалобы поступали с улиц Энтузиастов, Энергетиков, 50 лет Профсоюзов, Пригородной; Рокоссовкого, Дианова, Волгоградской, Лукашевича, Крупской, Туполева, Взлетной. Резкий запах органики чувствовался и в природном парке «Птичья гавань», сообщили в ведомстве.

Отбирали пробы воздуха с 2:00 до 2:40 на улице Пригородная. Там зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 1,25 раз. А вот на автоматизированных постах наблюдений на 4-й Поселковой, Заслонова и 10 лет Октября избытка вредных веществ не выявлено.

Отметим, поглощение большого количества сероводорода может вызвать головокружение, головную боль, тошноту, а в некоторых случаях даже кому, судороги, отек легких и смерть. Запах характерен — напоминает «аромат» тухлых яиц, на языке ощущается сладковатым металлическим привкусом.

Все данные направлены в Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Ранее мы сообщали о многочисленных жалобах на выбросы сегодня ночью:

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Синоптики предупреждали о наступлении режима НМУ первой степени опасности. Это период отсутствия должного ветра для рассеивания загрязняющих примесей. «Контроль за выполнением мероприятий по снижению выбросов в период НМУ в отношении предприятий, подлежащих федеральному надзору, осуществляет Сибирское федеральное управление Росприроднадзор. В отношении предприятий, подлежащих региональному надзору, осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Омской области», — пояснили Городу55 в пресс-службе минприроды.

Отметим, режим «черного неба» в Омске объявляли уже пятый раз за неделю, с 22 августа.

#Город#Общество#Новости#Омск#Выбросы#Минприроды
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