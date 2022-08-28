Опасения подтвердились. Омичи дышали веществом, которое приводит к судорогам и смерти

Отбирали пробы воздуха с 2:00 до 2:40 на улице Пригородная. Там зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 1,25 раз. А вот на автоматизированных постах наблюдений на 4-й Поселковой, Заслонова и 10 лет Октября избытка вредных веществ не выявлено.