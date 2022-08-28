Омский вместо итальянского. Производство сыра увеличилось почти в два раза

Омскстат представил данные о промышленном производстве по итогам июля 2022 года. Показатели сохранились на уровне прошлого года. Наблюдается рост в обрабатывающем секторе экономики, в энергетике, тепло- и газоснабжении.
В Омской области увеличился выпуск продуктов питания на 4,5% и напитков на 5,7%. Почти в два раза больше стало производство сыров — плюс 86,8%. Также рост в изготовлении свинины, сметаны, мяса птицы, кондитерских изделий, масел, молока.
Увеличение в сравнении с прошлым годом демонстрируют сферы электрооборудования, производства лекарств, транспорта, полиграфических товаров, одежды, кокса и нефтепродуктов, автомобильные услуги.
А вот выпуск химической продукции сократился, вместе с неметаллическими минеральными товарами, готовыми металлическими изделиями, компьютерами, электроникой и оптикой, резиной и пластмассой. Добыча полезных ископаемых в регионе снизилась на 16%.
В целом за семь месяцев 2022 года промышленное производство увеличилось на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.