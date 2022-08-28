Омский вместо итальянского. Производство сыра увеличилось почти в два раза

В Омской области увеличился выпуск продуктов питания на 4,5% и напитков на 5,7%. Почти в два раза больше стало производство сыров — плюс 86,8%. Также рост в изготовлении свинины, сметаны, мяса птицы, кондитерских изделий, масел, молока.