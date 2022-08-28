Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Омский вместо итальянского. Производство сыра увеличилось почти в два раза

28 августа 07:03
Фото: 1MI

Производство сыра в Омске увеличилось почти вдвое

Статистики подсчитали, выпуск каких товаров в регионе сократился, а каких увеличился.

Омскстат представил данные о промышленном производстве по итогам июля 2022 года. Показатели сохранились на уровне прошлого года. Наблюдается рост в обрабатывающем секторе экономики, в энергетике, тепло- и газоснабжении.

В Омской области увеличился выпуск продуктов питания на 4,5% и напитков на 5,7%. Почти в два раза больше стало производство сыров — плюс 86,8%. Также рост в изготовлении свинины, сметаны, мяса птицы, кондитерских изделий, масел, молока.

Увеличение в сравнении с прошлым годом демонстрируют сферы электрооборудования, производства лекарств, транспорта, полиграфических товаров, одежды, кокса и нефтепродуктов, автомобильные услуги.

А вот выпуск химической продукции сократился, вместе с неметаллическими минеральными товарами, готовыми металлическими изделиями, компьютерами, электроникой и оптикой, резиной и пластмассой. Добыча полезных ископаемых в регионе снизилась на 16%.

В целом за семь месяцев 2022 года промышленное производство увеличилось на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Производство#Статистика#Омскстат
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10