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На строящейся арене в Омске установили медиакуб

28 августа 10:15
Фото: 1MI
А омичей приглашают на открытую тренировку

В официальных соцсетях новой «G-Drive Арены» появились фотографии медиакуба. Его подняли 27 августа. Монтаж не завершен, кольцо вокруг будет выше, отметили в пресс-службе объекта.

Фото: скриншот с паблика "G-Drive Арена"

Сегодня стало известно об открытой тренировке «Авангарда» для СМИ и болельщиков. Она пройдет 30 августа, новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.

Напомним, меньше, чем через час, 28 августа, начнется презентация нового состава хоккеистов. Мероприятие пройдет на Соборной площади. Завершится бесплатным концертом от групп «25/17» и «Иванушки int.».

#Город#Спорт#Общество#Новости#Омск#Авангард#Хоккей#Строительство#Концерт
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