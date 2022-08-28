На строящейся арене в Омске установили медиакуб

В официальных соцсетях новой «G-Drive Арены» появились фотографии медиакуба. Его подняли 27 августа. Монтаж не завершен, кольцо вокруг будет выше, отметили в пресс-службе объекта.
Сегодня стало известно об открытой тренировке «Авангарда» для СМИ и болельщиков. Она пройдет 30 августа, новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.
Напомним, меньше, чем через час, 28 августа, начнется презентация нового состава хоккеистов. Мероприятие пройдет на Соборной площади. Завершится бесплатным концертом от групп «25/17» и «Иванушки int.».