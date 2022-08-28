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Маски сняты. Коронавирус в Омске достигает мартовских значений

28 августа 08:17
Фото: 1MI

За сутки в Омской области выявлен 331 случай коронавируса

Свежая статистика от федерального оперштаба.

Федеральный оперштаб обновил данные по коронавирусу за последние сутки. В Омской области выявлен 331 новый случай. Такие значения были актуальны в начале этого года, в пятую волную пандемии.

За минувшие 24 часа в регионе зафиксирован один летальный исход от инфекции. 34 пациента госпитализировали. Выздоровевших — 83 человека.

Наш регион занимает 22 строчку в рейтинге субъектов РФ по уровню суточного прироста заболевших. На первом месте — Москва (+6 451), на последнем — Чукотский автономный округ (+10).

Всего в стране за сутки обнаружено 46 857 новых случаев коронавируса. Зарегистрировано 83 смерти.

Напомним, на этой неделе в Омской области прошло заседание оперштаба по борьбе с распространением инфекции. Масочный режим не ввели, он продолжает носить рекомендательный характер.

Стали известны решения оперштаба по коронавирусным ограничениям в Омске
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#Коронавирус COVID-19#Новости#Омская область#Россия#Статистика#Здравоохранение#Медицина
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