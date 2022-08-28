Маски сняты. Коронавирус в Омске достигает мартовских значений

Федеральный оперштаб обновил данные по коронавирусу за последние сутки. В Омской области выявлен 331 новый случай. Такие значения были актуальны в начале этого года, в пятую волную пандемии.
За минувшие 24 часа в регионе зафиксирован один летальный исход от инфекции. 34 пациента госпитализировали. Выздоровевших — 83 человека.
Наш регион занимает 22 строчку в рейтинге субъектов РФ по уровню суточного прироста заболевших. На первом месте — Москва (+6 451), на последнем — Чукотский автономный округ (+10).
Всего в стране за сутки обнаружено 46 857 новых случаев коронавируса. Зарегистрировано 83 смерти.
Напомним, на этой неделе в Омской области прошло заседание оперштаба по борьбе с распространением инфекции. Масочный режим не ввели, он продолжает носить рекомендательный характер.