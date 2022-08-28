«Газовый ад». Омичи пожаловались на ужасные выбросы в ночь НМУ

Омичи массово жалуются на выбросы сегодня ночью. Синоптики объявляли режим НМУ, в этот период поступает особенно много сообщений от горожан. Большинство опубликованы в сообществе «Дыши! Омск».
Неприятный запах ощущали на улицах Орловского, Лукашевича, Ватутина, Дмитрева, Лицкевича, проспекте Карла Маркса, Бульваре Архитекторов, в районе метромоста, Черлакского тракта, в микрорайонах Прибрежный, Кузьминки, Входной, в Нефтяниках.
Горожане сообщают о резком и сильном запахе газа. Многие передали жалобы в экомониторинг. «Газовый ад», — написал один из местных жителей. Также говорят о химическом запахе на Левобережье.
Город55 обратился в минприроды, чтобы узнать, чем омичи дышали сегодня ночью.