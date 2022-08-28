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«Газовый ад». Омичи пожаловались на ужасные выбросы в ночь НМУ

28 августа 08:42
Фото: 1MI

Омичи сообщают о резком запахе газа по всему городу

Десятки жалоб облетели социальные сети.

Омичи массово жалуются на выбросы сегодня ночью. Синоптики объявляли режим НМУ, в этот период поступает особенно много сообщений от горожан. Большинство опубликованы в сообществе «Дыши! Омск».

Неприятный запах ощущали на улицах Орловского, Лукашевича, Ватутина, Дмитрева, Лицкевича, проспекте Карла Маркса, Бульваре Архитекторов, в районе метромоста, Черлакского тракта, в микрорайонах Прибрежный, Кузьминки, Входной, в Нефтяниках.

Горожане сообщают о резком и сильном запахе газа. Многие передали жалобы в экомониторинг. «Газовый ад», — написал один из местных жителей. Также говорят о химическом запахе на Левобережье.

Город55 обратился в минприроды, чтобы узнать, чем омичи дышали сегодня ночью.

#Город#Общество#Новости#Омск#Выбросы#Соцсети#Жалобы
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