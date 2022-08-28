Фонтан недоразумений. Омичи рассказали о порыве на теплотрассе

Омичи пожаловались в соцсетях на коммунальную проблему. На улице Энтузиастов, рядом с домом № 61б, фонтаном льется вода из трубы, видимо, теплотрассы. Очевидцы написали пост в сообществе «ЧП Омск» и приложили фото.
«Звонили 25 августа на горячую линию, сказали разберутся сегодня. Смотрел, все как было, так и осталось», — пишет автор публикации. Она появилась в паблике вечером 27 августа, соответственно, вода льется как минимум три дня.
В комментариях омичи сделали вывод — «образовался свищ». Наличию проблемы никто не удивился.