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Фонтан недоразумений. Омичи рассказали о порыве на теплотрассе

28 августа 10:25
Фото: 1MI

Омичи сообщили о свище на теплотрассе в Нефтяниках

Очевидец пытался решить проблему еще три дня назад.

Омичи пожаловались в соцсетях на коммунальную проблему. На улице Энтузиастов, рядом с домом № 61б, фонтаном льется вода из трубы, видимо, теплотрассы. Очевидцы написали пост в сообществе «ЧП Омск» и приложили фото.

Фото: скриншот паблика "ЧП Омск"

«Звонили 25 августа на горячую линию, сказали разберутся сегодня. Смотрел, все как было, так и осталось», — пишет автор публикации. Она появилась в паблике вечером 27 августа, соответственно, вода льется как минимум три дня.

В комментариях омичи сделали вывод — «образовался свищ». Наличию проблемы никто не удивился.

#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Соцсети#Жалобы#Авария
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