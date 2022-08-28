«Чудесный забор». Детский лагерь в Омске огородили железными пиками

Напомним, в 2019 году будучи мэром Омска Оксана Фадина поручила местному депобру за две недели демонтировать со всех ограждений детских учреждений остроконечные элементы. Решение было принято после несчастного случая в апреле того года. 12-летний мальчик сорвался с крыши на территории гимназии № 88 и упал на острие забора. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Тогда возбудили уголовное дело. А в 2014 году в аналогичной ситуации ребенок погиб. Работы по демонтажу школы должны были проводить за свой счет.