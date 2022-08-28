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«Чудесный забор». Детский лагерь в Омске огородили железными пиками

28 августа 04:10
Фото: 1MI

Омич в соцсетях показал опасный забор вокруг детского лагеря

Не все омичи убеждены в опасности такой меры.

Очевидцы сообщили об опасном заборе вокруг оздоровительного лагеря в  Солнечном. «„Чудесный“ забор с острыми пиками», — так описал явление автор поста в группе «Омск Live».

Мужчина снял забор на видео и выложил в сеть, обращаясь к руководству детского учреждения.

Фото: скриншот с паблика "Омск Live"

В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни категорически против таких мер в детском лагере, другие — считают острые заборы отличным спасением от незваных гостей. «Если через них не перелазить, то ничего не будет», — подметил один из комментаторов. Многие акцентировали внимание на том, что вечерами на игровых площадках собираются пьяные компании, оставляют мусор и ломают веранды. «Забору сто лет и только сейчас заметили», — написал пользователь соцсети.

Напомним, в 2019 году будучи мэром Омска Оксана Фадина поручила местному депобру за две недели демонтировать со всех ограждений детских учреждений остроконечные элементы. Решение было принято после несчастного случая в апреле того года. 12-летний мальчик сорвался с крыши на территории гимназии № 88 и упал на острие забора. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Тогда возбудили уголовное дело. А в 2014 году в аналогичной ситуации ребенок погиб. Работы по демонтажу школы должны были проводить за свой счет.

#Город#Общество#Новости#Омск#Соцсети#ЧП#Дети
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