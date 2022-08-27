В Омске мужчина выпал с балкона при странных обстоятельствах

Сегодня около 13 часов произошло ЧП в многоэтажке на улице Осоавиахимовская, 185/3. Как сообщили в паблике «Омск Live», во время ссоры мужчина убил жену, а затем выпал с балкона. «Весь балкон в крови и кровь стекает на нижние этажи», — пишет автор поста.