В Омске мужчина выпал с балкона при странных обстоятельствах

Сегодня около 13 часов произошло ЧП в многоэтажке на улице Осоавиахимовская, 185/3. Как сообщили в паблике «Омск Live», во время ссоры мужчина убил жену, а затем выпал с балкона. «Весь балкон в крови и кровь стекает на нижние этажи», — пишет автор поста.
В пресс-службе регионального УМВД Городу55 подтвердили только часть этой информации. Действительно, зарегистрировано падение мужчины 1977 года рождения с 8 этажа. Убийство жены предварительно не подтверждается. Подробности должны сообщить в СУ СКР по Омской области — на момент публикации ведомство не прокомментировало происшествие.
UPD: В пресс-службе омского Следственного комитета Городу55 также не подтвердили данные об убийстве женщины. По информации СК, никаких данных об участии жены погибшего в происшествии нет.