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В Омске мужчина выпал с балкона при странных обстоятельствах

27 августа 10:26
Фото: yandex.ru/maps

В Омске мужчина погиб при падении с балкона на 8 этаже

В соцсетях сообщают, что мужчина зарезал жену и упал с балкона.

Сегодня около 13 часов произошло ЧП в многоэтажке на улице Осоавиахимовская, 185/3. Как сообщили в паблике «Омск Live», во время ссоры мужчина убил жену, а затем выпал с балкона. «Весь балкон в крови и кровь стекает на нижние этажи», — пишет автор поста.

В пресс-службе регионального УМВД Городу55 подтвердили только часть этой информации. Действительно, зарегистрировано падение мужчины 1977 года рождения с 8 этажа. Убийство жены предварительно не подтверждается. Подробности должны сообщить в СУ СКР по Омской области — на момент публикации ведомство не прокомментировало происшествие.

UPD: В пресс-службе омского Следственного комитета Городу55 также не подтвердили данные об убийстве женщины. По информации СК, никаких данных об участии жены погибшего в происшествии нет.

#Происшествия#Новости#Убийство#Вероника Жукова
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