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Умер автор скульптуры Колчака в Омске

27 августа 03:40
Фото: autotrevel.ru
По предварительной информации, у Анатолия Кудрявцева случился сердечный приступ.

С печальной новости начались выходные в Омске. Не стало скульптора Анатолия Кудрявцева.

Об этом сообщили его коллеги из омского отделения Всероссийского общества охраны памятников культуры. По их данным у Анатолия Леонидовича случился сердечный приступ.

Анатолий Кудрявцев приложил немало усилий к сохранению и восстановлению исторических зданий в городе. В частности он реставрировал лепной декор на фасадах Омского драмтеатра, Заксобрания, Огранного зала и Казачьего собора.

Прощание со скульптором состоится сегодня, 27 августа в 13 часов по адресу: улица 10 лет Октября, 208В.

#Анна Микула
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