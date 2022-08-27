Умер автор скульптуры Колчака в Омске

С печальной новости начались выходные в Омске. Не стало скульптора Анатолия Кудрявцева.
Об этом сообщили его коллеги из омского отделения Всероссийского общества охраны памятников культуры. По их данным у Анатолия Леонидовича случился сердечный приступ.
Анатолий Кудрявцев приложил немало усилий к сохранению и восстановлению исторических зданий в городе. В частности он реставрировал лепной декор на фасадах Омского драмтеатра, Заксобрания, Огранного зала и Казачьего собора.
Прощание со скульптором состоится сегодня, 27 августа в 13 часов по адресу: улица 10 лет Октября, 208В.