Стали известны решения оперштаба по коронавирусным ограничениям в Омске

Режим повышенной готовности в регионе продлили до конца сентября. При этом учли рекомендацию специалистов областного Управления Роспотребнадзора носить средства индивидуальной защиты. Ранее в самом ведомстве Городу55 рассказывали, что уже ввели у себя масочный режим. Чуть позже появилась информация, что его примеру последовала сеть магазинов «Магнит». Правда, в последнем требование распространяется только на сотрудников.