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Posted 27 августа 2022, 03:58

Published 27 августа 2022, 03:58

Modified 1 сентября 2022, 09:24

Updated 1 сентября 2022, 09:24

Стали известны решения оперштаба по коронавирусным ограничениям в Омске

Стали известны решения оперштаба по коронавирусным ограничениям в Омске

27 августа 2022, 03:58
Фото: 1MI.
В преддверии начала учебного года обсудили работу школ и введение масочного режима.

Накануне, 26 августа, в Омске прошло очередное заседание оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции. Вот его итоги.

Режим повышенной готовности в регионе продлили до конца сентября. При этом учли рекомендацию специалистов областного Управления Роспотребнадзора носить средства индивидуальной защиты. Ранее в самом ведомстве Городу55 рассказывали, что уже ввели у себя масочный режим. Чуть позже появилась информация, что его примеру последовала сеть магазинов «Магнит». Правда, в последнем требование распространяется только на сотрудников.

В целом же ношение масок пока остается мерой добровольной, а не принудительной.

Образовательным учреждениям придется по-прежнему придерживаться ограничительных мер, введенных в начале пандемии. Надо часто проводить генеральную уборку и постоянно дезинфицировать помещения. Кроме того, запрещается проводить мероприятия между разными классами в одном помещении. Линейку, посвященную 1 Сентября, рекомендовано организовать на открытом воздухе.

Напомним, в Омской области снова начала расти заболеваемость ковидом. Специалисты прогнозируют начало шестой волны пандемии на начало осени и рекомендуют ревакцинироваться.

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#Коронавирус COVID-19
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