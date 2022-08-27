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Омское минприроды: река Оша пересыхает ежегодно

27 августа 07:51
Фото: 1MI

Омское минприроды не видит проблемы в обмелении реки Оши

В ведомстве отметили, что это нормальное явление.

С мая месяца омские рыбаки бьют тревогу: Оша катастрофически обмелела, вся находящаяся в ней живность может погибнуть. В конце лета областная прокуратура начала проверку по факту возведения самовольной плотины на реке в районе деревни Усть-Логатки.

Фото: "Рыбалка в Омске"

И вот недавно появилась информация, что не только притоки Оши, но и она сама пересохла. Впрочем, в областном минприроды не видят в этой ситуации ничего критического:

«Вода в реке снова появится в течение года, это обычное природное явление, норма для данной реки. Оша маловодна. Обычно она заполнена в апреле и иногда в первой половине мая. Питание реки преимущественно снеговое, это значит, что она наполняется после таяния снегов. Также уровень воды в ней поднимается осенью во время дождей.  Почти на всем протяжении река перекрыта низконапорными земляными плотинами. В верховье они расположены через каждые 5–15 км. Плотины часто разрушаются в период максимального стока», — говорится в сообщении ведомства.

 

Река Оша критически обмелела из-за самовольной дамбы в Омской области
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#Анна Микула
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