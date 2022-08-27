С мая месяца омские рыбаки бьют тревогу: Оша катастрофически обмелела, вся находящаяся в ней живность может погибнуть. В конце лета областная прокуратура начала проверку по факту возведения самовольной плотины на реке в районе деревни Усть-Логатки.
И вот недавно появилась информация, что не только притоки Оши, но и она сама пересохла. Впрочем, в областном минприроды не видят в этой ситуации ничего критического:
«Вода в реке снова появится в течение года, это обычное природное явление, норма для данной реки. Оша маловодна. Обычно она заполнена в апреле и иногда в первой половине мая. Питание реки преимущественно снеговое, это значит, что она наполняется после таяния снегов. Также уровень воды в ней поднимается осенью во время дождей. Почти на всем протяжении река перекрыта низконапорными земляными плотинами. В верховье они расположены через каждые 5–15 км. Плотины часто разрушаются в период максимального стока», — говорится в сообщении ведомства.