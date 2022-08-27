В ночь на 27 августа омичи снова начали жаловаться на неприятные запахи на улице. Причем дышать пришлось целым коктейлем из ароматов гари, газа и резины. Они ощущались почти повсеместно, а в некоторых местах были настолько интенсивными, что люди не могли открыть окна.
Подписчики паблика «Дыши.Омск» рассказывают о неприятных запахах в районе Телевизионного завода, городка Водников, а также Иртышской набережной, улиц Магистральной, Омской, Котельникова и Лукашевича.
На карте качества воздуха в Омской области вчера действительно многие районы подсвечивались оранжевым и даже красным цветом — это говорит о высоком уровне загрязнения. Местным жителям рекомендовалось отказаться от прогулок и плотно закрыть окна.
Сегодня, 27 августа, ситуация изменилась. Качество воздуха в разных районах города оценивается как нормальное или среднее. Однако на карте отмечены два пожара — в районе поселков Конезаводский и Горячий ключ.