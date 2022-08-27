В ночь на 27 августа омичи снова начали жаловаться на неприятные запахи на улице. Причем дышать пришлось целым коктейлем из ароматов гари, газа и резины. Они ощущались почти повсеместно, а в некоторых местах были настолько интенсивными, что люди не могли открыть окна.