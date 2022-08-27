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Омичей предупредили о новом виде телефонного мошенничества

27 августа 07:32
Фото: 1MI
Теперь аферисты звонят под видом сотрудников оператора сотовой связи.

В Омске зафиксировали сразу несколько случаев очередного дистанционного мошенничества. Видимо, схема со «службой безопасности банка» начала давать сбой. Теперь аферисты представляются сотрудниками сотового оператора.

В первом случае звонившему сильно повезло. Ответившая ему пожилая омичка действительно не могла зайти в свой онлайн-кабинет, поэтому не сомневаясь назвала собеседнику цифры из пришедших ей смс. Только вместо того, чтобы исправить неполадку «специалист» обчистил три карты пенсионерки, сняв с них 272 580 рублей.

Вторая похожая ситуация произошла с 59-летней женщиной. Ей рассказали об истекающем сроке действия тарифа и предложили выбрать новый. А заодно помогли избавиться от 112 тысяч рублей, хранившихся на счете.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Сотрудники уголовного розыска устанавливают личности звонивших, сообщает пресс-служба областного УМВД.

#Анна Микула#Происшествия
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