Омичей предупредили о новом виде телефонного мошенничества

В Омске зафиксировали сразу несколько случаев очередного дистанционного мошенничества. Видимо, схема со «службой безопасности банка» начала давать сбой. Теперь аферисты представляются сотрудниками сотового оператора.
В первом случае звонившему сильно повезло. Ответившая ему пожилая омичка действительно не могла зайти в свой онлайн-кабинет, поэтому не сомневаясь назвала собеседнику цифры из пришедших ей смс. Только вместо того, чтобы исправить неполадку «специалист» обчистил три карты пенсионерки, сняв с них 272 580 рублей.
Вторая похожая ситуация произошла с 59-летней женщиной. Ей рассказали об истекающем сроке действия тарифа и предложили выбрать новый. А заодно помогли избавиться от 112 тысяч рублей, хранившихся на счете.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Сотрудники уголовного розыска устанавливают личности звонивших, сообщает пресс-служба областного УМВД.