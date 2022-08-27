Омичей предупредили о новом виде телефонного мошенничества

В первом случае звонившему сильно повезло. Ответившая ему пожилая омичка действительно не могла зайти в свой онлайн-кабинет, поэтому не сомневаясь назвала собеседнику цифры из пришедших ей смс. Только вместо того, чтобы исправить неполадку «специалист» обчистил три карты пенсионерки, сняв с них 272 580 рублей.