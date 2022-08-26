Заводу имени Седина исполнилось 111 лет

Сегодня на базе этого предприятия работает Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС), который является правообладателем его товарного знака и занимает пятое место среди российских станкостроителей по объему производства.
В Российской империи предприятие носило название «Кубаноль» и выпускало оборудование для нефтяной промышленности. В Первую мировую войну стало производить продукцию для нужд войны, а именно освоило выпуск корпусов для снарядов. А в 1915 году завод изготовил первый российский токарный станок.
Далее предприятие спроектировало и изготовило лоботокарный станок с планшайбой диаметром 2500 миллиметров, стало выпускать паровые катки для укладки дорог, фрикционные лебедки, камнедробилки, паровые свайные молотки и бульдозеры. Завод стал носить имя его бывшего токаря Г. М. Седина, революционера, погибшего во время гражданской войны.
Параллельно шло производство первых простейших металлорежущих станков. В августе 1937 года был изготовлен первый отечественный одностоечный токарно-карусельный станок. В годы Великой Отечественной войны завод снова переориентировался на производство военной продукции. Предприятие было эвакуировано, а в 1943 году восстановлено с нуля и существенно расширено. С 1950-х годов началось бурное развитие технологий.
В 1975 году был создан первый отечественный и один из первых в мире станок с числовым программным управлением (ЧПУ). К концу 1980-х завод стал крупнейшим станкостроительным предприятием Советского Союза и поставлял десятки тысяч станков в 65 стран мира.
С распадом СССР предприятие было разделено на десятки мелких компаний, которые поочередно банкротились. В марте 2016 года на базе завода имени Г. М. Седина было образовано новое предприятие — ООО «Южный завод тяжелого станкостроения». Сегодня оно поставляет станки и обрабатывающие центры для разных отраслей промышленности. Число специалистов ЮЗТС на момент публикации материала превышает 150 человек.
По объему производства станков и оказанию сопутствующих услуг ЮЗТС входит в пятерку предприятий РФ станкостроительного комплекса. ЮЗТС имеет официальный статус российского производителя и входит в перечень системообразующих предприятий региона. Основные заказчики завода – крупные российские государственные корпорации на Урале, в Сибири, в Центральной России, а также в странах ближнего зарубежья.
Весной 2021 года ЮЗТС стал лауреатом краснодарского конкурса в области качества «Сделано на Кубани» за станок VC32 Gantry Machine. Это токарно-фрезерно-расточный центр массой 80 тонн и длиной более 11 метров для высокоточной обработки крупногабаритных деталей особо сложной формы. Он оснащен пятиосевой системой ЧПУ и заменяет сразу несколько станков.
Представители ЮЗТС рассказали, что спрос на отечественную продукцию станкостроения сильно увеличился, и они планируют предложить российские аналоги востребованной зарубежной продукции.
На текущий момент в производстве ЮЗТС находится два десятка обрабатывающих центров и сложных станков. С 2019 года предприятие нарастило объем выпускаемой продукции в четыре раза. В перспективе компания намерена занять до 25% российского рынка по номенклатуре выпускаемой продукции.