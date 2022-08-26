Заводу имени Седина исполнилось 111 лет

С распадом СССР предприятие было разделено на десятки мелких компаний, которые поочередно банкротились. В марте 2016 года на базе завода имени Г. М. Седина было образовано новое предприятие — ООО «Южный завод тяжелого станкостроения». Сегодня оно поставляет станки и обрабатывающие центры для разных отраслей промышленности. Число специалистов ЮЗТС на момент публикации материала превышает 150 человек.