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В РФ прошел сертификацию беспилотный вертолет

26 августа 13:23
Фото: piqsels.com
Первым сертифицированным в России беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) вертолетного типа стал БВС ВТ 440, разработанный специалистами Научно-производственного предприятия "Радар ммс".

Как сообщили представители компании на форуме "Армия-2022", БПЛА прошел сертификацию в мае этого года, в рамках экспериментально-правового режима по требованиям Росавиации, пишет Pravda.Ru со ссылкой на РИА Новости. 

БПЛА вертолетного типа может нести полезную нагрузку до ста килограммов, а его взлетная масса составляет четыреста сорок килограммов. При этом аппарат может перемещаться со скоростью сто пятьдесят километров в час.

Уточняется, что беспилотник получил бортовой номер и приступил к выполнению задач в интересах Российской Федерации. По словам разработчиков, они стали первыми, кто сертифицировал такого рода технику в нашей стране.

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