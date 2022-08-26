В РФ прошел сертификацию беспилотный вертолет

Как сообщили представители компании на форуме "Армия-2022", БПЛА прошел сертификацию в мае этого года, в рамках экспериментально-правового режима по требованиям Росавиации, пишет Pravda.Ru со ссылкой на РИА Новости.
БПЛА вертолетного типа может нести полезную нагрузку до ста килограммов, а его взлетная масса составляет четыреста сорок килограммов. При этом аппарат может перемещаться со скоростью сто пятьдесят километров в час.
Уточняется, что беспилотник получил бортовой номер и приступил к выполнению задач в интересах Российской Федерации. По словам разработчиков, они стали первыми, кто сертифицировал такого рода технику в нашей стране.