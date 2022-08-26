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В последние дни лета в Омской области ударят заморозки

26 августа 08:20
Фото: 1MI

В Омской области спрогнозировали ночные заморозки до -5 градусов

Синоптики сообщили об опасности в регионе.

В Омской области объявили предупреждение из-за длительных ночных заморозков. Об этом сообщили в областном Обь-Иртышском УГМС.

«Ночью 28 и 29 августа местами по Омской области ожидаются заморозки  в приземном слое от -0 до -5 градусов. Также, с 26 августа по 2 сентября местами в регионе ожидается 5 класс горимости», — отметили в ведомстве.

Любопытно, что днем при этом ожидается от +20 до +28 градусов.

Напомним, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для защиты их необходимо укрыть полимерной пленкой или нетканым материалом. На дорогах водителям стоит быть внимательней и осторожней. 

#Ольга Цветатий#Общество#Погода#Новости#Омск#Омская область#Заморозки#Штормовое предупреждение#Опасность#Прогноз погоды
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