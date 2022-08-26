В последние дни лета в Омской области ударят заморозки

В Омской области объявили предупреждение из-за длительных ночных заморозков. Об этом сообщили в областном Обь-Иртышском УГМС.
«Ночью 28 и 29 августа местами по Омской области ожидаются заморозки в приземном слое от -0 до -5 градусов. Также, с 26 августа по 2 сентября местами в регионе ожидается 5 класс горимости», — отметили в ведомстве.
Любопытно, что днем при этом ожидается от +20 до +28 градусов.
Напомним, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для защиты их необходимо укрыть полимерной пленкой или нетканым материалом. На дорогах водителям стоит быть внимательней и осторожней.