В омской «Меге» выстроилась толпа после открытия шведского магазина

Несмотря на разгар рабочего дня, у входа в H& M образовались огромные очереди. Люди, очевидно, готовы стоять не один час, чтобы заполучить вещи из прошлой коллекции. Очередь уже давно не вмещается в бутик и растянулась на большую площадь в холле.