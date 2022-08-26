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В омской «Меге» выстроилась толпа после открытия шведского магазина

26 августа 09:31
Фото: Город55

На открытии магазина H&M в Омске образовались гигантские очереди

Магазин заработал внезапно — объявление появилось лишь сегодня утром. Уже через пару часов магазин «атаковали» покупатели.

В пятницу в «Меге» открылся единственный в Омске магазин одежды шведского бренда H&M. Там проходит распродажа остатков  перед окончательным уходом компании из России. Старт распродажи начался внезапно, о нем сообщили лишь сегодня утром.

Несмотря на разгар рабочего дня, у входа в H& M образовались огромные очереди. Люди, очевидно, готовы стоять не один час, чтобы заполучить вещи из прошлой коллекции. Очередь уже давно не вмещается в бутик и растянулась на большую площадь в холле.

Предположительно, магазин проработает несколько дней. Точные сроки не называются.

Фото: Город55
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