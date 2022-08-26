В омской «Меге» выстроилась толпа после открытия шведского магазина

В пятницу в «Меге» открылся единственный в Омске магазин одежды шведского бренда H&M. Там проходит распродажа остатков перед окончательным уходом компании из России. Старт распродажи начался внезапно, о нем сообщили лишь сегодня утром.
Несмотря на разгар рабочего дня, у входа в H& M образовались огромные очереди. Люди, очевидно, готовы стоять не один час, чтобы заполучить вещи из прошлой коллекции. Очередь уже давно не вмещается в бутик и растянулась на большую площадь в холле.
Предположительно, магазин проработает несколько дней. Точные сроки не называются.