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В Омске выставили на продажу недостроенный мусорный завод у Кировской свалки

26 августа 10:50
Фото: 1MI
Для недостроя ищут инвестора, который закончит проект и введет комплекс в эксплуатацию.

Департамент имущественных отношений администрации Омска выставил на торги недостроенный мусоросортировочный комплекс в Кировском округе города, на улице 3-я Казахстанская.

Согласно документам торгов, здание готово на 40%, а договор аренды земли под комплексом истек год назад, 18 июля 2021 года. Недостроенный комплекс продают за 17.5 млн рублей. Торги намечены на 27 сентября 2022 года.

Покупатель должен будет достроить мусоросортировочный завод и ввести его в эксплуатацию. Иное использование объекта и участка не предполагается контрактом.

Отметим, что недостроенное здание сейчас используется практически по назначению:  в нем располагается пункт приема вторсырья «ЭкоВтор».

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Завод#Мусор#Строительство
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