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В Омске скончался ветеран футбольного клуба «Иртыш»

26 августа 05:32
Фото: fc-irtysh.ru
Спортсмен и тренер скончался в возрасте 84 лет.

В пресс-службе омского футбольного клуба «Иртыш» сообщили о смерти спортсмена и бывшего тренера,  ветерана омского футбола, мастера спорта СССР Владимира Лукьянчикова.

В 60-е годы он считался одним из ключевых игроков атаки «Иртыша», начинал правым крайним нападающим, позднее стал полусредним форвардом, а в конце карьеры — полузащитником. В «Иртыше» за семь сезонов провел 192 игры и забил 15 мячей. Карьеру игрока Владимир Лукьянчиков закончил в 1971 году в составе ангарского «Старта». В Омске после этого он долгое время работал в аграрном университете.

Прощание с Владимиром Лукьянчиковым пройдет в субботу, 27 августа, с 14 до 15 часов в ритуальном зале по адресу Партизанская, 20.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Владимира Лукьянчикова.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Спорт#Футбол#Иртыш
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