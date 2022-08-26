В Омске скончался ветеран футбольного клуба «Иртыш»

В пресс-службе омского футбольного клуба «Иртыш» сообщили о смерти спортсмена и бывшего тренера, ветерана омского футбола, мастера спорта СССР Владимира Лукьянчикова.
В 60-е годы он считался одним из ключевых игроков атаки «Иртыша», начинал правым крайним нападающим, позднее стал полусредним форвардом, а в конце карьеры — полузащитником. В «Иртыше» за семь сезонов провел 192 игры и забил 15 мячей. Карьеру игрока Владимир Лукьянчиков закончил в 1971 году в составе ангарского «Старта». В Омске после этого он долгое время работал в аграрном университете.
Прощание с Владимиром Лукьянчиковым пройдет в субботу, 27 августа, с 14 до 15 часов в ритуальном зале по адресу Партизанская, 20.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Владимира Лукьянчикова.