В Омске скончался ветеран футбольного клуба «Иртыш»

В 60-е годы он считался одним из ключевых игроков атаки «Иртыша», начинал правым крайним нападающим, позднее стал полусредним форвардом, а в конце карьеры — полузащитником. В «Иртыше» за семь сезонов провел 192 игры и забил 15 мячей. Карьеру игрока Владимир Лукьянчиков закончил в 1971 году в составе ангарского «Старта». В Омске после этого он долгое время работал в аграрном университете.