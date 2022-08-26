В Омске откроют 18 ясельных групп при поддержке «Единой России»

В Омской области в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия» особое внимание уделяется строительству объектов социальной инфраструктуры. В этом году уже завершилось строительство пяти детских садов на 840 мест. Возводятся еще два детских сада на 140 и 260 мест – в посёлке «Большие поля» и в микрорайоне «Прибрежный» соответственно.