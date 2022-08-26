В Омске из-за ремонта дороги автобусы поедут по новым схемам

В связи с этим автобусы маршрутов № 20, 33, 49, 63, 64, 68, 73, 95, 99, 31Н, 323, 331, 359, 362, 393 и 568 будут ехать от остановки «Академия транспорта» в сторону улицы Богдана Хмельницкого по улице Маяковского, Куйбышева, Масленникова, а затем по утвержденной схеме.