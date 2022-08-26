В Омске из-за ремонта дороги автобусы поедут по новым схемам

В Омске на сутки перекроют перекресток улиц 4-я Линия — Маяковского. Перекрытие произойдет с 8:00 27 августа до 8:00 28 августа.
В связи с этим автобусы маршрутов № 20, 33, 49, 63, 64, 68, 73, 95, 99, 31Н, 323, 331, 359, 362, 393 и 568 будут ехать от остановки «Академия транспорта» в сторону улицы Богдана Хмельницкого по улице Маяковского, Куйбышева, Масленникова, а затем по утвержденной схеме.
Маршруты № 20, 33, 49, 63, 64, 73, 95, 31Н, 323, 331, 359 и 393 будут ехать в сторону центра города по улице Богдана Хмельницкого от остановки «Парк культуры и отдыха» по улице Масленникова, Маршала Жукова, Красных Зорь, проспекту Маркса и далее по утвержденным схемам.
Маршруты № 68 и 568 будут ехать по улице Богдана Хмельницкого в сторону железнодорожного вокзала по улице Масленникова, Маршала Жукова, Красных Зорь, проспекту Маркса и далее по обычной схеме.
Что касается автобуса № 99, то он будет ехать по улице Масленникова от улицы Богдана Хмельницкого при движении в сторону остановки «Магазин Жемчужина». Троллейбусы маршрутов № 3 и № 15 временно ездить не будут.