В Кузбассе установят памятник Герою России Ольге Качуре

Ольга Сергеевна Качура (позывной »Корса») участвовала в боевых действиях против Украины с апреля 2014 года, и ее считали одной из основательниц вооруженных сил Донецкой народной республики (ДНР). 29 июля этого года колонна, в составе которой Качура направлялась по делам службы, был обстрелян ВСУ. Получившая серьезные ранения женщина скончалась по дороге в больницу, пишет Pravda.Ru.