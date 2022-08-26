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В Кузбассе установят памятник Герою России Ольге Качуре

26 августа 13:26
Фото: 1MI
В кузбасском Новокузнецке планируется построить площадь защитников Донбасса, на которой будет установлен мемориал в память о первой женщине-командире артиллерийского дивизиона ДНР Ольге Качуре.

Ольга Сергеевна Качура (позывной »Корса») участвовала в боевых действиях против Украины с апреля 2014 года, и ее считали одной из основательниц вооруженных сил Донецкой народной республики (ДНР). 29 июля этого года колонна, в составе которой Качура направлялась по делам службы, был обстрелян ВСУ. Получившая серьезные ранения женщина скончалась по дороге в больницу, пишет Pravda.Ru.  

3 августа, согласно указу главы ДНР Дениса Пушилина, Ольге Качуре было посмертно присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики, а на следующий день указом президента РФ Владимира Путина ей было посмертно присвоено звание Героя России.

25 августа в месте, где должна появиться будущая площадь, заложили камень глава Кемеровской области Сергей Цивилев и дочь Ольги Качуры Елена Карабет.

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