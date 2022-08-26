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В ЕАО работает ярмарка сельской молодежи «АгроМол — Вектор будущего»

26 августа 07:23
В Еврейской автономной области 25–27 августа организовали ярмарку сельской молодежи «АгроМол — Вектор будущего». На мероприятии успешные местные коммерсанты поделятся с подрастающим поколением секретами открытия бизнеса.

Предприниматели из Биробиджана Александр Романов и Егор Ерошенко дали практические советы гостям ярмарки. Они рассказали молодым людям, как начать собственное дело и не разориться. Специалисты объясняли, почему конкуренция — это благо и какие ошибки допускают молодые бизнесмены. Слушатели узнали, что является основополагающим при создании бизнеса. Об этом информирует eaomedia.ru.

В рамках ярмарки прошла встреча заместителя главы правительства Еврейской автономной области по развитию агропромышленного комплекса Олега Ивакаева и проректора ДальГАУ Евгения Тихонова. Они признали необходимость изучить возможность создания в региональных школах классов аграрной направленности. Профессионалов для сельского хозяйства ЕАО надо начинать готовить еще со школьной скамьи.

26 августа ярмарка продолжит работать на площадке «Агробизнес» форума «PRO ДФО: ЕАО — Территория действий». Она завершится 27 августа — всех ждёт молодежная деревня на набережной Биробиджана.

Провести молодежную ярмарку предложил выпускник сельскохозяйственного техникума с. Ленинское Андрей Романовский. На молодежном конкурсе Ростислава Гольдштейна «Измени жизнь к лучшему» победила именно его идея. Проект был доработан. Он получил поддержку от Росмолодежи и правительства ЕАО. Организовали событие региональная молодежная общественная организация «Биробиджан Молодой» и члены регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».

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