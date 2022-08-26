В ЕАО работает ярмарка сельской молодежи «АгроМол — Вектор будущего»

Предприниматели из Биробиджана Александр Романов и Егор Ерошенко дали практические советы гостям ярмарки. Они рассказали молодым людям, как начать собственное дело и не разориться. Специалисты объясняли, почему конкуренция — это благо и какие ошибки допускают молодые бизнесмены. Слушатели узнали, что является основополагающим при создании бизнеса. Об этом информирует eaomedia.ru.