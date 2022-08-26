Цветет и пахнет. Озеро в омском парке вызвало шквал негодования у жителей

Сегодня, 26 августа, в паблике «Омск Live» появилась жалоба от жителей на состояние котлована на парке 30-летия ВЛКСМ. По словам омичей, котлован зацвел. Из-за этого от воды ощущается сильный неприятный запах, который распространяется на всю округу.