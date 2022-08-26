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Цветет и пахнет. Озеро в омском парке вызвало шквал негодования у жителей

26 августа 08:02
Фото: 1MI

В Омске зацвело озеро в парке 30-летия ВЛКСМ

Горожане пожаловались на ужасный запах, который чувствуется от озера в парке 30-летия ВЛКСМ.

Сегодня, 26 августа, в паблике «Омск Live» появилась жалоба от жителей на состояние котлована на парке 30-летия ВЛКСМ. По словам омичей, котлован зацвел. Из-за этого от воды ощущается сильный неприятный запах, который распространяется на всю округу.

Омичи утверждают, что озеро больше стало похоже на болото. При этом нашлись любители не только покататься в котловане на катамаране, но даже искупаться.

В комментариях жители рассказали, что аналогичная ситуация наблюдается в другом омском парке. В парке 300-летия Омска тоже начали зацвело озеро. По всей видимости, все дело в водорослях.

UPD: В мэрии прокомментировали состояние озер.

«Цветение воды является результатом наличия в закрытых водоемах избыточных питательных веществ, высокой температуры и достаточного количества солнечного света. Как правило, цветение воды начинается с последних чисел июля - первых чисел августа и продолжается 1-2 недели, в зависимости от количества солнечных лучей. После понижения дневной температуры воздуха цветение прекратится. Водоем в парке не предназначен для купания посетителей, вместе с тем применение химических веществ отрицательно отразится на фауне водоема.  Для изменения состава воды в настоящее время производится долив воды. Осенью запланированы дополнительные работы по благоустройству водоема», - сообщили в администрации.
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Парк#Соцсети
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