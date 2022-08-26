Суд над Горностаевой, очереди в «Меге» и итоги оперштаба. Главные новости Омска

Новость № 1. Долгожданная. Сегодня, 26 августа, в омской «Меге» открылся магазин одежды шведского бренда H& M. У дверей выстроилась огромная очередь людей. Город55 побывал на месте. Смотрите, как это было, в материале ниже.
Новость № 2. Судебная. В Ленинском районным суде Омска состоялось первое заседание по «пивному» делу Ларисы Горностаевой. Свою вину в суде она не признала, а адвокат и вовсе заявил, что на пивоваренном заводе просто нет мощностей, чтобы произвести 22 миллиона литров пива. Что в итоге? Читайте ниже.
Новость № 1. О коронавирусе. В Омске прошел очередной оперштаб по распространению коронавируса на территории региона. На заседании обсудили, нужно ли возвращать масочный режим. Пока заставлять носить маски не будут, но настоятельно рекомендуют.