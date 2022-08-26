Суд над Горностаевой, очереди в «Меге» и итоги оперштаба. Главные новости Омска

Новость № 2. Судебная. В Ленинском районным суде Омска состоялось первое заседание по «пивному» делу Ларисы Горностаевой. Свою вину в суде она не признала, а адвокат и вовсе заявил, что на пивоваренном заводе просто нет мощностей, чтобы произвести 22 миллиона литров пива. Что в итоге? Читайте ниже.