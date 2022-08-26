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Суд над Горностаевой, очереди в «Меге» и итоги оперштаба. Главные новости Омска

26 августа 14:34
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Долгожданная. Сегодня, 26 августа, в омской «Меге» открылся магазин одежды шведского бренда H& M. У дверей выстроилась огромная очередь людей. Город55 побывал на месте. Смотрите, как это было, в материале ниже. 

В омской «Меге» выстроилась толпа после открытия шведского магазина
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Новость № 2. Судебная. В Ленинском районным суде Омска состоялось первое заседание по «пивному» делу Ларисы Горностаевой. Свою вину в суде она не признала, а адвокат и вовсе заявил, что на пивоваренном заводе просто нет мощностей, чтобы произвести 22 миллиона литров пива. Что в итоге? Читайте ниже. 

В Омске прошло первое заседание по «пивному делу» депутата Ларисы Горностаевой
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Новость № 1. О коронавирусе. В Омске прошел очередной оперштаб по распространению коронавируса на территории региона. На заседании обсудили, нужно ли возвращать масочный режим. Пока заставлять носить маски не будут, но настоятельно рекомендуют.

В Омской области отказались снова вводить масочный режим
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