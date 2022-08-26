Сборщик гороха обокрал предпринимателя в Омской области

В Называевском районе полиция завела уголовное дело на 39-летнего жителя деревни Редкое. Он подозревается в совершении двух краж.
Полицейские выяснили, что мужчина устроился на работу к предпринимателю, чтобы заниматься сбором гороха. После рабочего дня он приезжал на велосипеде к месту хранения урожая и складывал его в мешки.
В первый раз он украл 308 кг и продал их за пачку сигарет. Во второй раз он похитил 120 кг и продал их односельчанину за 250 рублей. Сумма ущерба составила 5 600 рублей.
Примечательно, что подозреваемого привлекут к ответственности уже в пятый раз. Ранее его уже судили за угрозу убийством, а еще три раза – за умышленное причинение легкого вреда здоровью.