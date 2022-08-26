Российские вузы направили 35 заявок на создание университетских стартап-студий

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Фонд инфраструктурных и образовательных программ реализуют проект по развитию и созданию стартап-студий. Об этом информирует newsnn.ru.
Глава ведомства Валерий Фальков пояснил, что благодаря стартап-студиям удастся обеспечить экономическую безопасность государства и его технологическую независимость. Наставники помогут студентам открывать стартапы в разных сферах и реализовывать прогрессивные идеи. От вузов на участие в конкурсе пришло 35 заявок. Все эти образовательные учреждения разбросаны по 27 субъектам РФ — от Приморья до Калининградской области.
Специалисты назовут 15 лучших заявителей. Они очно защитят перед комиссией свои проекты. Далее с каждым из инициаторов проекта подпишут инвестиционное соглашение. Сами этапы будут длиться до ноября этого года. В нынешнем году на создание первых стартап-студий на базе вузов России направят 1,5 миллиарда рублей.
По мнению генерального директора Фонда инфраструктурных и образовательных программ Руслана Титова, новый механизм ускорит темпы создания технологического суверенитета РФ. Дополнительные стартап-студии со скорой проверкой технологических гипотез, бизнес-инициатив и массовым открытием технологических фирм позволяют оперативно внедрять инновационные решения в разных отраслях экономики страны.
Конкурсный отбор прошли вузы и консорциумы. Они планируют открыть на собственной базе университетские стартап-студии. Консорциумы могут состоять сразу из ряда учебных заведений, физических и юридических лиц.
Появление стартап-студий положительно сказывается на самих университетах. Они превращаются в места подготовки бизнесменов регионального и федерального уровня. Вузы находят себе новых инвесторов, которые помогают студентам занять активную предпринимательскую позицию. Инвесторы, привлекаемые к проектам стартап-студий, общаются с новыми обученными командами, изучают проверенные бизнес-гипотезы и осматривают прототипы продуктов.