Российские вузы направили 35 заявок на создание университетских стартап-студий

Специалисты назовут 15 лучших заявителей. Они очно защитят перед комиссией свои проекты. Далее с каждым из инициаторов проекта подпишут инвестиционное соглашение. Сами этапы будут длиться до ноября этого года. В нынешнем году на создание первых стартап-студий на базе вузов России направят 1,5 миллиарда рублей.