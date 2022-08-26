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Российские геймеры стали покупать игры реже

26 августа 17:23
Фото: piqsels.com
Санкции создали благоприятную почву для развития пиратства в сфере компьютерных игр в России.

С февраля 2022 года больше 50% геймеров из России стали реже покупать компьютерные игры. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на RT и на результаты исследования рекламного программатика Platforma.

Главная причина отказа от приобретения игр для российских геймеров — высокая стоимость: ее назвали 34% участников опроса. Аналогичное количество респондентов призналось, что начали скачивать игры с торрент-трекеров. 15% респондентов заявили, что их отказ от покупки игр связан с отношением издателей и разработчиков к игрокам из России, 10% отметило, что искать обходные пути для покупки им попросту лень. 7% респондентов отметили невысокое качество современных игр.

Геймеры, которые решили продолжить покупать лицензионные игры, столкнулись с рядом сложностей, связанных с санкциями. 25% геймеров были вынуждены создавать новые аккаунты и регистрировать их в других странах, 23% респондентов признались, что открыли иностранные электронные кошельки. 20% респондентов отмечают, что испытывают сложности при конвертации российской валюты в зарубежную, а 15% респондентов изменили в цифровых сервисах покупки регион.

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