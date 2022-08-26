Российские геймеры стали покупать игры реже

Главная причина отказа от приобретения игр для российских геймеров — высокая стоимость: ее назвали 34% участников опроса. Аналогичное количество респондентов призналось, что начали скачивать игры с торрент-трекеров. 15% респондентов заявили, что их отказ от покупки игр связан с отношением издателей и разработчиков к игрокам из России, 10% отметило, что искать обходные пути для покупки им попросту лень. 7% респондентов отметили невысокое качество современных игр.