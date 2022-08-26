Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Промышленник из ЛНР предложил ввести «горячий стаж» для восстановителей Донбасса

26 августа 13:29
Фото: 1MI
Председатель совета директоров группы компаний «Маршал», член генсовета «Деловой России» Сергей Горохов заявил о необходимости приравнять деятельность россиян, командированных в Донбасс для восстановления региона, к работе в тяжелых условиях.

С этим предложением промышленник обратился в письме на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова, пишет Pravda.Ru сор ссылкой на RT.

В своем обращении Горячев подчеркнул, что людям приходится непросто, так как, с одной стороны, они работают с высокими нагрузками и интенсивностью, а с другой — под угрозой обстрела со стороны Украины. Поэтому будет справедливо ввести для них «горячий стаж», чтобы их труд оценивался по достоинству. Он также добавил, что в случае принятия такого решения Донбасс компенсирует все расходы вкладом в экономику Российской Федерации.

Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10