Промышленник из ЛНР предложил ввести «горячий стаж» для восстановителей Донбасса

В своем обращении Горячев подчеркнул, что людям приходится непросто, так как, с одной стороны, они работают с высокими нагрузками и интенсивностью, а с другой — под угрозой обстрела со стороны Украины. Поэтому будет справедливо ввести для них «горячий стаж», чтобы их труд оценивался по достоинству. Он также добавил, что в случае принятия такого решения Донбасс компенсирует все расходы вкладом в экономику Российской Федерации.