Пламенный подвиг. Лесничие спасли несколько гектаров урожая пшеницы в Омской области

Сначала лесничие с помощью трактора опахали землю вокруг горящего леса, чтобы огонь не перекинулся на пшеницу. Затем стали подбираться к самому очагу возгорания и чтобы трактор прошел внутрь, валить осиновый молодняк. И все это вручную. Два часа бензопилой распиливали и раскидывали деревья.