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Пламенный подвиг. Лесничие спасли несколько гектаров урожая пшеницы в Омской области

26 августа 10:10
Фото: 1MI

Лесничие несколько часов тушили пожар в Омской области

В Таврическом районе загорелся осинник.

В одном из осинников в Таврическом районе Омской области случился пожар. Его заметили местные жители, ехавшие в тот момент по ближайшей дороге. Они сразу забили тревогу и сообщили о возгорании лесоводам. Подробности рассказали в пресс-службе областного главного управления лесного хозяйства.

Сначала лесничие с помощью трактора опахали землю вокруг горящего леса, чтобы огонь не перекинулся на пшеницу. Затем стали подбираться к самому очагу возгорания и чтобы трактор прошел внутрь, валить осиновый молодняк. И все это вручную. Два часа бензопилой распиливали и раскидывали деревья.

«Никогда такого не было: осинник стоит посреди поля, в нем ни грибов, ни ягод нет, раньше вымочка была; ну кому понадобилось туда идти? Единственное наше предположение: может, кто-то валежник собирал и окурок бросил», — рассказывает главный лесничий Николай Лизюра.

Тушение пожара заняло много часов и усилий. Участие принимали пять работников лесхоза, два специалиста отдела лесничества и фермер. Напомним, что сейчас по области все также действует 3 класс пожарной опасности, а на территории Калачинского района — 4.

Фото: ГУ лесного хозяйства Омской области
#Ольга Цветатий#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Лесной пожар#Лес#Тушение пожара#Пожарная безопасность
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