Омские прокуроры заставили чиновников рассчитаться с долгами перед предпринимателем

Только после вмешательства прокуратуры бизнесмен из Большереченского района смог получить свои честно заработанные деньги по государственным контрактам.
«У администрации Большереченского района Омской области имелся долг на сумму более 2 миллионов рублей перед предпринимателем по контрактам, заключенным в 2022 году на осуществление муниципальных перевозок», – пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.
Все условия договоров контрагент полностью исполнил, однако оплату за перевозки в установленный срок так и не получил.
В итоге прокуратура района внесла главе района представление, которое было рассмотрено и удовлетворено.
Сейчас весь долг перед предпринимателем погашен до копейки.