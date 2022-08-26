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Омские прокуроры заставили чиновников рассчитаться с долгами перед предпринимателем

26 августа 03:49
По информации надзорного ведомства, администрация района задолжала более 2 млн рублей.

Только после вмешательства прокуратуры бизнесмен из Большереченского района смог получить свои честно заработанные деньги по государственным контрактам. 

«У администрации Большереченского района Омской области имелся долг на сумму более 2 миллионов рублей перед предпринимателем по контрактам, заключенным в 2022 году на осуществление муниципальных перевозок», – пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области. 

Все условия договоров контрагент полностью исполнил, однако оплату за перевозки в установленный срок так и не получил.

В итоге прокуратура района внесла главе района представление, которое было рассмотрено и удовлетворено.

Сейчас весь долг перед предпринимателем погашен до копейки. 

#Василий Попов#Общество#Происшествия#Экономика#Новости#Омская область#Прокуратура Омской области#Чиновники#Долги
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