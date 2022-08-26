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Омич обокрал кассу алкогольного магазина в Нефтяниках

26 августа 13:23
Фото: 1MI
Для мужчины это не впервой — мужчина уже был судим за подобную кражу.

34-летний житель Советского округа попался на краже денег. Преступление он совершил в одном из магазинов на улице Заозерной. Информацию сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Мужчина покупал алкоголь и решил воспользоваться моментом, когда продавец отлучилась в подсобку. Первая попытка оказалась тщетна — недотянулась рука. Зато второй раз у злоумышленника всё получилось, и он украл из кассы 4 тысячи рублей.

Задержать омича с поличным полицейским не удалось. Он потратил все украденные деньги на алкоголь. Известно, что ранее мужчина уже был судим за кражу и грабеж. На него заведено уголовное дело за кражу.

#Ольга Цветатий#Общество#Происшествия#Город#Кража#Новости#Омск#Мужчина#Алкоголь#Полиция#Уголовное дело
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