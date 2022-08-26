Омич обокрал кассу алкогольного магазина в Нефтяниках

34-летний житель Советского округа попался на краже денег. Преступление он совершил в одном из магазинов на улице Заозерной. Информацию сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.
Мужчина покупал алкоголь и решил воспользоваться моментом, когда продавец отлучилась в подсобку. Первая попытка оказалась тщетна — недотянулась рука. Зато второй раз у злоумышленника всё получилось, и он украл из кассы 4 тысячи рублей.
Задержать омича с поличным полицейским не удалось. Он потратил все украденные деньги на алкоголь. Известно, что ранее мужчина уже был судим за кражу и грабеж. На него заведено уголовное дело за кражу.