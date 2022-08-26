Обвиняемому во взятке омскому чиновнику Сычеву продлили домашний арест

Бывший заместитель министра строительства Владимир Сычев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, останется под домашним арестом. Ходатайство об этом рассмотрели в Куйбышевском районном суде, сообщает Новый Омск.
Срок действия меры пресечения продлили до 27 сентября. Такое же решение суд принял в отношении второго фигуранта дела - Дмитрия Шестакова. Срок продления его домашнего ареста определили до 28 сентября. Пока постановления не вступили в законную силу.
Напомним, что экс-замглавы минстсроя Владимир Сычев и предприниматель Дмитрий Шестаков были задержаны в феврале этого года. По версии следствия, Сычев получил от Шестакова крупную взятку в размере 1,5 млн рублей. Город55 уточнял подробности расследования. Их можно почитать в материале ниже.