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Обвиняемому во взятке омскому чиновнику Сычеву продлили домашний арест

26 августа 09:07
Суд принял аналогичное решение в отношения второго фигуранта дела Дмитрия Шестакова.

Бывший заместитель министра строительства Владимир Сычев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, останется под домашним арестом. Ходатайство об этом рассмотрели в Куйбышевском районном суде, сообщает Новый Омск.

Срок действия меры пресечения продлили до 27 сентября. Такое же решение суд принял в отношении второго фигуранта дела - Дмитрия Шестакова. Срок продления его домашнего ареста определили до 28 сентября. Пока постановления не вступили в законную силу.

Напомним, что экс-замглавы минстсроя Владимир Сычев и предприниматель Дмитрий Шестаков были задержаны в феврале этого года. По версии следствия, Сычев получил от Шестакова крупную взятку в размере 1,5 млн рублей. Город55 уточнял подробности расследования. Их можно почитать в материале ниже.

Бывший омский замминистра Сычев до сих пор не понял, почему его винят во взятке
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#Ольга Цветатий#Суд#Общество#Новости#Омск#Домашний арест#Взятка#Решение суда
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