Обвиняемому во взятке омскому чиновнику Сычеву продлили домашний арест

Напомним, что экс-замглавы минстсроя Владимир Сычев и предприниматель Дмитрий Шестаков были задержаны в феврале этого года. По версии следствия, Сычев получил от Шестакова крупную взятку в размере 1,5 млн рублей. Город55 уточнял подробности расследования. Их можно почитать в материале ниже.