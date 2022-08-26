Новое приложение App Store "Деньги пришли" - аналог сервиса Альфа-Банка

Издание vc.ru пишет, что функционально сервис «Деньги пришли» полностью повторяет платформу банка, удаленную из App Store.
Приложение добавили в обход санкций.
На Альфа-банк и Сбер в середине весны нынешнего года Вашингтон наложил блокирующие санкции. В середине апреля приложение Альфа-Банка было удалено из магазина App Store. Уже через четыре месяца его аналог стал доступен россиянам. Так удалось обойти санкции. Пользователям вернули привычный сервис. Появление платформы активно не рекламируется. Гражданам высылают персональные предложения скачать приложение. Об этом информирует newizv.ru.
Сервис «Деньги пришли» разработали эксперты российского ООО «Артконсьерж».
Портал iPhones.ru отмечает, что платформу "Деньги пришли" проверили. Ее изучили специалисты новостного сайта. Сервис не мошеннический аналог, а реальная замена приложению Альфа-Банка. Так, при запросе CVV-кода от карты SMS с ним высылает «Альфа». Кредитное учреждение проинформирует об успешной авторизации, а также об имеющихся ограничениях для iPhone.
Само название «Деньги пришли» повторяет название подкаста, выходившего у Ильи Красильщика и Александра Поливанова с Альфа-Банком, подчеркнули представители vc.ru.
23 августа стало известно, что из App Store исчезли аналоги приложений Сбербанка (СБОЛ) и три копии приложений ВТБ. Они функционировали около недели. 16 августа в App Store можно было увидеть СБОЛ — копию приложения Сбера, однако она была удалена через несколько дней.