Новое приложение App Store "Деньги пришли" - аналог сервиса Альфа-Банка

На Альфа-банк и Сбер в середине весны нынешнего года Вашингтон наложил блокирующие санкции. В середине апреля приложение Альфа-Банка было удалено из магазина App Store. Уже через четыре месяца его аналог стал доступен россиянам. Так удалось обойти санкции. Пользователям вернули привычный сервис. Появление платформы активно не рекламируется. Гражданам высылают персональные предложения скачать приложение. Об этом информирует newizv.ru.