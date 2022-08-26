Невозможно открыть окна. Омичи столкнулись с ночными выбросами во время НМУ

Сегодня ночью, 26 августа, в Омске объявили режим неблагоприятных условий первой степени опасности. Он продлится до 11:00. Во время режима НМУ вредные вещества плохо рассеиваются. Из-за этого жители могут чувствовать неприятные запахи.
В паблике «Проект «Дыши» Омск» жалобы на выбросы появились намного раньше, чем сообщили о режиме НМУ. Горожане всю ночь жаловались, что им нечем дышать, и что открыть окна невозможно.
Они ощущали запах газа, химии, дихлофоса, гари, ацетона. Неприятные ароматы ощутили жители домов, которые расположены на улицах Дианова, Орловского, Братского, Рокоссовского, Андрианова, Звездная, Иркутская, Менделеева, Транссибирская, 22 Апреля, Степанца. Также выбросы чувствовались у «Ермака» и в поселке «Прибрежный».