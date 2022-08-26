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На железной дороге в Омской области поезд переехал неизвестного мужчину

26 августа 10:09
Фото: 1MI
Следователи устанавливают личность погибшего мужчины.

В пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ сообщили о трагедии на железной дороге: неизвестный мужчина в пятницу, 26 августа, попал под грузовой поезд. Авария случилась на железнодорожном перегоне станций Лузино-Марьяновка.

Личность погибшего мужчины не установлена, теперь следователи ищут знакомых мужчины.

На вид погибшему 40-60 лет, плотного телосложения, рост 165-175 сантиметров, волосы русые. Мужчина был одет в куртку темно-серого цвета, черные спортивные штаны, серые кроссовки.

Омичи, которым что-либо известно о погибшем, следует звонить по телефонам 8 (381) 253-12-13, 8 (3812) 44-34-43. 

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омск#Омская область#Железная дорога#Поезд#Смерть
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