На железной дороге в Омской области поезд переехал неизвестного мужчину

В пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ сообщили о трагедии на железной дороге: неизвестный мужчина в пятницу, 26 августа, попал под грузовой поезд. Авария случилась на железнодорожном перегоне станций Лузино-Марьяновка.
Личность погибшего мужчины не установлена, теперь следователи ищут знакомых мужчины.
На вид погибшему 40-60 лет, плотного телосложения, рост 165-175 сантиметров, волосы русые. Мужчина был одет в куртку темно-серого цвета, черные спортивные штаны, серые кроссовки.
Омичи, которым что-либо известно о погибшем, следует звонить по телефонам 8 (381) 253-12-13, 8 (3812) 44-34-43.