На железной дороге в Омской области поезд переехал неизвестного мужчину

В пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ сообщили о трагедии на железной дороге: неизвестный мужчина в пятницу, 26 августа, попал под грузовой поезд. Авария случилась на железнодорожном перегоне станций Лузино-Марьяновка.