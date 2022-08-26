На форуме «ProДФО» в Биробиджане обсудили привлечение молодежи в агрохозяйство

Перед делегатами выступил замглавы правительства ЕАО Олег Ивакаев. Он поздравил гостей от имени губернатора региона Ростислава Гольдштейна. Ивакаев назвал сельское хозяйство одной из ключевых сфер экономики Еврейской автономной области. Его доля в валовом региональном продукте перевалила 15%. По словам политика, в наши дни от того, как развивается отрасль и насколько комфортно чувствуют себя аграрии, зависит процветание как ЕАО, так и всей Российской Федерации.