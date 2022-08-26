На форуме «ProДФО» в Биробиджане обсудили привлечение молодежи в агрохозяйство

На мероприятии можно было увидеть организаторов молодежной ярмарки "АгроМол - Вектор будущего". Об этом информирует livebir.ru.
Перед делегатами выступил замглавы правительства ЕАО Олег Ивакаев. Он поздравил гостей от имени губернатора региона Ростислава Гольдштейна. Ивакаев назвал сельское хозяйство одной из ключевых сфер экономики Еврейской автономной области. Его доля в валовом региональном продукте перевалила 15%. По словам политика, в наши дни от того, как развивается отрасль и насколько комфортно чувствуют себя аграрии, зависит процветание как ЕАО, так и всей Российской Федерации.
Глава проекта «Мы Агро», призер конкурса «Лига Будущего», амбассадор Клуба молодых предпринимателей «Росмолодежь» Анна Сизова согласна, что в отрасль надо привлекать молодых специалистов. Происходить это должно путем проведения практических мероприятий. Студенты должны иметь возможность знакомиться со спецификой производства лично.
Сизова сообщила о создании ресурса для трудоустройства подрастающего поколения. На данной платформе работодатели станут оставлять вакансии, а молодежь публиковать заявки на трудоустройство.
Хозяйка сети магазинов «Мясной дворик» Юлия Шестакова отметила, что будущим коммерсантам необходимо производить качественный продукт. Над репутацией надо начинать работать сразу.
Гендиректор НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» Михаил Юркин считает экспорт товаров в КНР важным направлением в сельском хозяйстве. В Поднебесной в настоящее время наблюдается существенная потребность в молочных и мясных изделиях из России.
Собственным опытом поделился глава крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) по выращиванию грибов Роман Пешков. Он сообщил, что его предприятию огромную помощь в развитии оказал Центр поддержки предпринимательства.
Руководитель КФХ по производству молочной продукции Dancho cheese Даниил Назарян напомнил, что среди мер поддержки предпринимательства есть государственные гранты. Они вполне доступны.